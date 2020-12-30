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Дальнее зарубежье 30.12.2020 11:56

Демократы в США обвинили республиканцев в попытках лишить американцев права на выживание

Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они блокируют законопроект об увеличении финансовой помощи населению в условиях пандемии коронавируса.

Ранее лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в сенате голосование по приятому Палатой представителей накануне законопроекту, предусматривающему увеличение помощи населению до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Макконнелл помимо увеличения помощи потребовал включить в законопроект требования президента Дональда Трампа об ответственности соцсетей за содержание публикаций и выделение средств на проверку фактов мошенничества на выборах.

"На этой неделе сенат начнет процесс, чтобы сосредоточить внимание на этих трех приоритетах", - сказал Макконнелл.

Шумер в ответ заявил, что такой законопроект "не пройдет Палату представителей и не сможет стать законом, а любой шаг в этом направлении сенатора Макконнелла становится вопиющей попыткой лишить американцев чека на выживание в размере $2 тыс.".

В воскресенье Трамп подписал закон о помощи в условиях пандемии COVID-19, но заявил, что предусмотренные им выплаты в размере $600 недостаточны.

В результате Палата представителей в понедельник проголосовала за увеличение помощи до $2тыс. Теперь этот проект закона находится на рассмотрении в сенате.

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Тэги: США, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАРТИИ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]