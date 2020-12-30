Демократы в США обвинили республиканцев в попытках лишить американцев права на выживание

Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они блокируют законопроект об увеличении финансовой помощи населению в условиях пандемии коронавируса.

Ранее лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в сенате голосование по приятому Палатой представителей накануне законопроекту, предусматривающему увеличение помощи населению до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Макконнелл помимо увеличения помощи потребовал включить в законопроект требования президента Дональда Трампа об ответственности соцсетей за содержание публикаций и выделение средств на проверку фактов мошенничества на выборах.

"На этой неделе сенат начнет процесс, чтобы сосредоточить внимание на этих трех приоритетах", - сказал Макконнелл.

Шумер в ответ заявил, что такой законопроект "не пройдет Палату представителей и не сможет стать законом, а любой шаг в этом направлении сенатора Макконнелла становится вопиющей попыткой лишить американцев чека на выживание в размере $2 тыс.".

В воскресенье Трамп подписал закон о помощи в условиях пандемии COVID-19, но заявил, что предусмотренные им выплаты в размере $600 недостаточны.

В результате Палата представителей в понедельник проголосовала за увеличение помощи до $2тыс. Теперь этот проект закона находится на рассмотрении в сенате.