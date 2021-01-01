Сербия с начала газовых суток 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию. Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.
Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево / Зайчар на границе Болгарии и Сербии.
Прямую трансляцию запуска поставок, старт которым дал президент Сербии Александр Вучич, показало национальное информационное агентство Tanjug.
Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.
С января 2021 года цена газа для Сербии снижается с $240 до $155 за тысячу кубометров.
"Сегодня "Газпром" начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту - через территории Турции и Болгарии", - дополнительно информирует "Газпром" в своем релизе.
Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями "Булгартрансгаз" ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.
"Турецкий поток" - это современный, эффективный и надежный газопровод, востребованный европейскими потребителями. Число стран Европы, которые с помощью "Турецкого потока" получают российский газ, выросло до шести. Теперь, наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией, такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина", - приведены в сообщении слова "Газпрома" слова председателя правления ПАО Алексея Миллера.
Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями, пандемии. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.
В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.
Сербия с начала газовых суток 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию. Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.
Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево / Зайчар на границе Болгарии и Сербии.
Прямую трансляцию запуска поставок, старт которым дал президент Сербии Александр Вучич, показало национальное информационное агентство Tanjug.
Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.
Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями, пандемии. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.
В 2019 году Сербия купила у "Газпрома"2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.
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