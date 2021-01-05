Песков обвинил США в сломе правил миропорядка

США сломали все правила мировой политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, они просто поломали все правила", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

По словам представителя Кремля, "всё, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно, все правила сломали".