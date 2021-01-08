Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в мире, по оценке Bloomberg Billionaires Index. Это произошло 7 января за счет роста котировок Tesla на 4,8%.
На 10:15 по времени Нью-Йорка, состояние Маска достигло $188,5 млрд, это на полтора миллиарда больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса. Безос был самым богатым в мире с 2017 года.
Маск в курсе этих подсчетов. "Так странно, - написал он в "Твиттере". - Что ж, вернемся к работе".
В 2020 году котировки Tesla росли, и 6 января капитализация компании впервые достигла $700 млрд.
В публичном поле отношения Маска и Безоса выглядят непросто. Создатель SpaceX критиковал проект Безоса Blue Origin, а Безос ставил под сомнение мечту Маска слетать на Марс. Еще одним поводом для соперничества были планы Amazon купить разработчика технологий беспилотного вождения Zoox. В июне 2020 года Маск предложил разделить Amazon за отказ ритейлера продавать книгу Алекса Беренсона о коронавирусе.
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