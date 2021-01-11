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Регион 11.01.2021 22:46

Начальники Генштабов России и США обсудили по телефону вопросы безопасности в различных регионах мира - Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, обсужден ряд вопросов, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что телефонный разговор состоялся 11 января по инициативе американской стороны.

Детали переговоров Герасимова и Милли Минобороны РФ не сообщило.

О предыдущих телефонных переговорах Герасимова и Милли Минобороны РФ сообщало 27 августа (тогда Минобороны РФ обвинило американских военных в попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии), а также 4 июня, 28 февраля 2020 года и в октябре 2019 года.

В сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по линии генеральных штабов между РФ и США налажен контакт. "С американскими военными у нас также есть контакты на уровне генерального штаба. Также эти контакты в общем-то довольно конструктивны. Очень надеюсь, что мы с США выйдем и на контакты более высокого уровня", - заявил тогда Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

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Тэги: РОССИЯ, США, ГЕНШТАБЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]