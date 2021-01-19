"Газпром"в первом квартале, как и обещал, представит итоги ТЭО поставок в Китай через Монголию, но уже предварительно в компании уверены в эффективности проекта, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный", - заверил газовик.
"Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии", - добавил он.
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