"Газпром"в первом квартале, как и обещал, представит итоги ТЭО поставок в Китай через Монголию, но уже предварительно в компании уверены в эффективности проекта, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный", - заверил газовик.

"Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии", - добавил он.