Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2024гг составит 3,4% - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2021-2024гг прогнозирует на уровне 3,4%.

В прогнозах, опубликованных на сайте агентства, отмечается, что рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,1%, в 2022 году – 5,7%, в 2023 году – 3,7%, в 2024 году – 2,2%.

Номинальный объем ВВП Азербайджана на 2021 год прогнозируется на уровне $45 млрд, в 2022г – $48 млрд, в 2023г – $51 млрд, в 2024г- $54 млрд.

По оценкам агентства, спад ВВП Азербайджана в 2020 году из-за COVID-19 составил 5%.

«После резкого снижения ВВП, которое оценивается примерно в 5% в 2020 году, мы ожидаем, что экономическая активность постепенно восстановится с 2021 года. Мы прогнозируем, что ВВП вырастет примерно на 2,1% в 2021 году и в среднем на 3,9% в 2022-2024 годах. Рост будет поддерживаться восстановлением экспорта углеводородов, восстановлением внутреннего потребления за счет финансовых стимулов и увеличением государственных инвестиций в восстановление Карабаха. Риски ухудшения наших прогнозов сохраняются из-за неопределенности продолжительности пандемии и ее воздействия на экономику Азербайджана», - подчеркивает агентство, передает «Интерфакс-Азербайджан».

S&P на 2021 год прогнозирует реальный рост инвестиций в экономику Азербайджана на уровне 2,1%, в 2022-2023гг – по 2% в год, в 2024 году – 1,5%.

По оценкам агентства, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2021 году составит 0,4% ВВП (в 2020 году дефицит на уровне 3,7% ВВП), в 2022 году профицит увеличится до 2,5% ВВП, в 2023 году – до 4,5% ВВП, в 2024 году – 4,4% ВВП.

Профицит во внешней торговле Азербайджана агентство в 2021 году ожидает на уровне 9,6% ВВП (в 2020 году – 5,3% ВВП), в 2022 году – 11,6% ВВП, в 2023 году – 13,6% ВВП, в 2024 году – 13,5% ВВП.

S&P инфляцию в Азербайджане в 2021 году ожидает на уровне 2,7% (в 2020 году – 2,8%), в 2022 году инфляция ускорится до 2,9%, в 2023 году - замедлится до 2,6%, в 2024 году – ускорится до 2,7%.

По прогнозам агентства, уровень безработицы в Азербайджане в среднесрочный период будет снижаться. В частности, в 2021 году ее уровень составит 5,7% (по итогам 2020 года – 6,7%), в 2022 году – 5%, в 2023 году – 4,9%, в 2024 году – 4,7%.

S&P ожидает, что соглашение о прекращении огня, достигнутое между Азербайджаном, Арменией и Россией, положившее конец войне в Нагорном Карабахе, в целом сохранится.

Агентство прогнозирует, что цена на нефть марки Brent в 2021-2022гг составит $50 за баррель, в 2023 году - $55 за баррель (в 2020 году – около $41 за баррель).

Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

В 2020 году спад ВВП составил 4,3% на фоне пандемии коронавируса и снижения добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+.

А.Азизов