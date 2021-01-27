Доля поисковых запросов в Яндексе про путешествия в 2020 году упала почти на 40%

Доля запросов про путешествия в поиске Яндекса сократилась на 38% в 2020 году, при этом доля запросов о турах по России выросла с 50 до 70% от общего объема поиска, связанного с туризмом, следует из данных сервиса.
"В целом интерес к туризму в прошлом году заметно снизился: доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к поиску Яндекса упала на 38%. Соотношение туристических запросов про Россию и зарубежные страны сильно поменялось: если в прошлом году их было примерно поровну, то в этом доля внутренних направлений выросла до 70 %", - сообщили в пресс-службе поисковика.
По его данным, число запросов про Турцию сократилось по сравнению с 2019 годом в четыре раза, хотя она сохранила за собой первое место среди стран, которые больше всего интересовали российских туристов.
"На фоне общего снижения интереса к зарубежному туризму выделяется одно яркое исключение - повышенная популярность Танзании. Она была одной из первых стран, полёты в которую разрешили с началом снятия ограничений. В результате в прошлом году интерес к Танзании был в три раза выше, чем в позапрошлом", - сообщили в пресс-службе Яндекса.
По данным сервиса, из российских городов пользователи в 2020 году чаще всего интересовались Сочи, число запросов по нему выросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Также в первой пятерке - Санкт-Петербург, Москва, Анапа и Ялта. При этом популярность Москвы несколько снизилась, она переместилась со второго места на третье. Потеряли позиции и другие крупные некурортные города - Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород.
В то же время, более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Выше стала популярность и других курортных городов - Ялты, Алушты, Анапы и Геленджика.
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