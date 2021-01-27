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Туризм 27.01.2021 17:44

Доля поисковых запросов в Яндексе про путешествия в 2020 году упала почти на 40%

Доля запросов про путешествия в поиске Яндекса сократилась на 38% в 2020 году, при этом доля запросов о турах по России выросла с 50 до 70% от общего объема поиска, связанного с туризмом, следует из данных сервиса.

"В целом интерес к туризму в прошлом году заметно снизился: доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к поиску Яндекса упала на 38%. Соотношение туристических запросов про Россию и зарубежные страны сильно поменялось: если в прошлом году их было примерно поровну, то в этом доля внутренних направлений выросла до 70 %", - сообщили в пресс-службе поисковика.

По его данным, число запросов про Турцию сократилось по сравнению с 2019 годом в четыре раза, хотя она сохранила за собой первое место среди стран, которые больше всего интересовали российских туристов.

"На фоне общего снижения интереса к зарубежному туризму выделяется одно яркое исключение - повышенная популярность Танзании. Она была одной из первых стран, полёты в которую разрешили с началом снятия ограничений. В результате в прошлом году интерес к Танзании был в три раза выше, чем в позапрошлом", - сообщили в пресс-службе Яндекса.

По данным сервиса, из российских городов пользователи в 2020 году чаще всего интересовались Сочи, число запросов по нему выросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Также в первой пятерке - Санкт-Петербург, Москва, Анапа и Ялта. При этом популярность Москвы несколько снизилась, она переместилась со второго места на третье. Потеряли позиции и другие крупные некурортные города - Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород.

В то же время, более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Выше стала популярность и других курортных городов - Ялты, Алушты, Анапы и Геленджика.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ИНТЕРНЕТ, ЗАПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]