Минэнерго США ожидает цену Brent в 2021 году в $52/барр

Минэнерго США в первом квартале ожидает цену нефти Brent на уровне $56 за баррель, до конца года в $52/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Прогноз цены Brent на 2022 год повышен до $55/барр.
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Инвестиции в Карабах позволят довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до $15 млрд в год– глава DEIK
Четверо азербайджанских военных получили ранения в результате подрыва на мине в Карабахе
В Азербайджане зафиксирован суточный прирост заражений COVID-19 на фоне увеличения числа тестов
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Эксперты ВОЗ советуют искать ранние случаи заражения COVID-19 вне китайского Уханя
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Украина не хочет отставать от Грузии при получении Плана действий по членству в НАТО - премьер
В ЕС призвали российские власти уважать свободу прессы
НАТО укрепляет силы на Черном море, отмечает более значительное присутствие РФ в регионе - Столтенберг
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
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ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению авиабилетов и бронированию отелей
Nar оперативно отвечал на запросы абонентов в период действия карантинного режима
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
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«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств