Минэнерго США ожидает цену Brent в 2021 году в $52/барр

Минэнерго США в первом квартале ожидает цену нефти Brent на уровне $56 за баррель, до конца года в $52/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз цены Brent на 2022 год повышен до $55/барр.