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ТЭК 09.02.2021 21:28

Минэнерго США ожидает цену Brent в 2021 году в $52/барр

Минэнерго США в первом квартале ожидает цену нефти Brent на уровне $56 за баррель, до конца года в $52/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз цены Brent на 2022 год повышен до $55/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]