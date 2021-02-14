Путин: оппоненты России для ее сдерживания используют некоторых ее амбициозных и жаждущих власти граждан

Оппоненты России в целях ее сдерживания используют некоторых ее амбициозных и жаждущих власти граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков: со времен царя гороха, в нашей новейшей истории, и в более отдаленной, в период подготовки и ведения первой мировой войны всегда опирались на очень амбициозных людей, жаждущих власти, всегда их использовали", - сказал он на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи в воскресенье показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Амбиций много энергии много, желание заработать побольше денег, прорваться к власти очевидно. Все это самым активным образом используется", - добавил Путин.

Говоря о том, почему пытаются сдерживать Россию, он напомнил о современных системах отечественного вооружения, других ее достижениях.

"Это начинает уже раздражать. Отсюда политика сдерживания, в том числе в экономике.", - сказал Путин в связи с этим.

"Как только мы стали стабилизироваться, вставать на ноги, тогда сразу началась политика сдерживания... Чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода", - добавил он.

Путин напомнил и о восстановлении влияния РФ на постсоветском пространстве.

"И это тоже будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей", - сказал он.

"Мы что, забыли, как в конце 80-х годов резали наши лодки, наши самолеты и ракеты средней дальности? После того, как их начали уничтожать, главный конструктор покончил жизнь самоубийством - застрелился. В рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - добавил он.