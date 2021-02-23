Главы МИД Азербайджана и Турции провели переговоры в Анкаре

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели переговоры во вторник в Анкаре.
Министры в ходе встречи обсудили новую ситуацию в регионе после 44-тидневной войны в Карабахе осенью 2020 года.
«Турция еще раз подчеркнула готовность принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Министры также отметили важность начала деятельности турецко-российского мониторингового центра для обеспечения устойчивого мира в регионе», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов и Чавушоглу подчеркнули, что Азербайджан и Турция завершили выполнение внутригосударственных процедур для взаимных безвизовых визитов граждан на основе внутренних паспортов. «Данное правило вступит в силу в ближайшее время после обмена взаимными нотами между сторонами», - отмечает ведомство.
Министры также выразили необходимость расширения сотрудничества в рамках международных организаций.
Р.Ахмедов
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