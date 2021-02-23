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Внешняя политика 23.02.2021 22:10

Главы МИД Азербайджана и Турции провели переговоры в Анкаре

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели переговоры во вторник в Анкаре.

Министры в ходе встречи обсудили новую ситуацию в регионе после 44-тидневной войны в Карабахе осенью 2020 года.

«Турция еще раз подчеркнула готовность принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Министры также отметили важность начала деятельности турецко-российского мониторингового центра для обеспечения устойчивого мира в регионе», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов и Чавушоглу подчеркнули, что Азербайджан и Турция завершили выполнение внутригосударственных процедур для взаимных безвизовых визитов граждан на основе внутренних паспортов. «Данное правило вступит в силу в ближайшее время после обмена взаимными нотами между сторонами», - отмечает ведомство.

Министры также выразили необходимость расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]