Главы МИД Азербайджана и Турции провели переговоры в Анкаре

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели переговоры во вторник в Анкаре.

Министры в ходе встречи обсудили новую ситуацию в регионе после 44-тидневной войны в Карабахе осенью 2020 года.

«Турция еще раз подчеркнула готовность принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Министры также отметили важность начала деятельности турецко-российского мониторингового центра для обеспечения устойчивого мира в регионе», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов и Чавушоглу подчеркнули, что Азербайджан и Турция завершили выполнение внутригосударственных процедур для взаимных безвизовых визитов граждан на основе внутренних паспортов. «Данное правило вступит в силу в ближайшее время после обмена взаимными нотами между сторонами», - отмечает ведомство.

Министры также выразили необходимость расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Р.Ахмедов