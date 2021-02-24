Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу

Азербайджан, Турция и Туркменистан планируют подписать ряд соглашений в рамках саммита глав трех государств, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Азербайджана и Туркменистана Джейхуном Байрамовым и Рашидом Мередовым в Анкаре.

«В этом году в Туркменистане состоится встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. В ходе саммита мы планируемся подписание ряда соглашений. В этой связи мы хотим ускорить согласование документов, чтобы саммит завершился конкретными результатами», - сказал Чавушоглу, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что в ходе встречи глав МИД трех стран министры обсудили «очень важные» идеи и предложения, касающиеся будущего. «Теперь наши эксперты составят список этих предложений по приоритетности, и оценим те из них, которые мы сможем реализовать», - сказал министр.

Н.Аббасова