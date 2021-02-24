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Внешняя политика 24.02.2021 10:41

Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу

Азербайджан, Турция и Туркменистан планируют подписать ряд соглашений в рамках саммита глав трех государств, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Азербайджана и Туркменистана Джейхуном Байрамовым и Рашидом Мередовым в Анкаре.

«В этом году в Туркменистане состоится встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. В ходе саммита мы планируемся подписание ряда соглашений. В этой связи мы хотим ускорить согласование документов, чтобы саммит завершился конкретными результатами», - сказал Чавушоглу, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что в ходе встречи глав МИД трех стран министры обсудили «очень важные» идеи и предложения, касающиеся будущего. «Теперь наши эксперты составят список этих предложений по приоритетности, и оценим те из них, которые мы сможем реализовать», - сказал министр.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]