Представители ФРС оптимистично смотрят на экономику США, не обеспокоены ростом доходностей US Treasuries

Долгосрочные перспективы американской экономики улучшились, и бюджетные стимулы оказали ей существенную поддержку, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Хотя в ближайшее время проблемы сохранятся, долгосрочные перспективы экономики улучшились, и действия в плане денежно-кредитной политики, принятые нами за последний год, позволят поддержать мощное и полномасштабное восстановление экономики, а также движение к нашим целям максимальной занятости и ценовой стабильности", - сказал Уильямс в ходе видеоконференции в четверг.

Федеральная резервная система (ФРС), по его словам, "полностью привержена тому, чтобы продолжать оказывать поддержку экономике" до достижения целей в плане занятости и инфляции.

Темпы экономического роста в США, вероятно, будут "сильнейшими за много десятилетий" на фоне массовой вакцинации, отметил Уильямс.

Другой представитель Федрезерва - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - в четверг затронул вопрос роста доходностей долгосрочных US Treasuries, который беспокоит в последнее время многих инвесторов и оказывает влияние на многие рынки.

Доходности долгосрочных облигаций движутся вверх, "однако в данный момент меня это не беспокоит", заявил Бостик. "Я не думаю, что Федрезерву нужно как-то реагировать на это в плане денежно-кредитной политики", - добавил он.

Рост доходностей US Treasuries вызвал опасения усиления инфляции в США, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, эксперты задаются вопросом о том, не придется ли Федрезерву еще больше смягчить свою политику, учитывая, что теоретически рост доходностей госбумаг должен повысить реальную стоимость заимствования в экономике и ограничить экономический подъем.

В частности, для сдерживания увеличения процентных ставок Федрезерв мог бы увеличить объем выкупа US Treasuries и ипотечных облигаций, составляющий в настоящее время $120 млрд в месяц, или изменить круг выкупаемых бумаг, отмечают эксперты.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард расценивает подъем доходностей казначейских облигаций как "позитивный сигнал, который отражает улучшение перспектив роста американской экономики и повышает инфляционные ожидания".

Эстер Джордж, возглавляющая ФРБ Канзас-Сити, также не обеспокоена ростом увеличением процентных ставок US Treasuries. "Это повышение в значительной мере отражает растущий оптимизм в отношении перспектив восстановления экономики и может расцениваться как позитивный сигнал", - заявила она в четверг.