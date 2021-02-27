Новые санкции США против России могут появиться через несколько недель - Белый дом

США могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ответ на вопрос журналиста, "сколько можно ждать дополнительных санкций против России, Псаки сказала: "Недели, а не месяцы. Это непрерывный процесс".
Она отметила, что "этот процесс" включает в себя изучение сообщений о якобы имевших место выплатах российскими представителями талибам (движение "Талибан", запрещено в РФ) премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаках российских хакеров на правительственные ведомства США.
"Существует целый ряд компонентов", - сказала Псаки.
Она добавила, что командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности необходимо время "для завершения этого процесса".
"В любом случае, у президента есть возможности ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом. Но, я думаю, мы закончим изучение этих вопросов через недели, а не через месяцы" - сказала пресс-секретарь.
Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Карабахе
Азербайджан предлагает усилить многостороннее сотрудничество в формате ГУАМ - Алиев
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Летняя Олимпиада в Токио должна проводиться со зрителями, считает глава оргкомитета
AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года
Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви