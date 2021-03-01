Пашинян объяснил свои ошибки любовью народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что возглавляемое им правительство совершило много ошибок, однако объяснил это всенародной любовью.

"Прошу прощения у всех граждан за допущенные нашим правительством ошибки. Одна из главных причин, почему ошибалась наша политическая команда, в том, что мы любимы народом, мы настолько были любимыми, что, стремясь оправдать эту любовь, желали сделать все в совершенстве. Поиск совершенства во многих случаях приводил к бездействию", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

По его словам, перед Арменией есть много вызовов, касающихся безопасности, внешней и внутренней политики.

"Мы исчерпали возможности ошибок. Прошу прощения также от имени всех предыдущих властей. Мы никогда не сдадимся во имя борьбы за счастливую Армению", - сказал Пашинян.

Он также заявил, что не позволит, чтобы у народа было отнято право формирования власти.

"Народ Армении продолжит оставаться высшей властью в республике. Мы не позволим, чтобы у народа отняли право формировать власть. Мы здесь и сейчас на этой площади подтверждаем это", - сказал Пашинян.

По его словам, "некоторые думают, что им удастся захватить власть, но мы этого не позволим".

Параллельно этому митингу на проспекте Баграмяна, почти в 2 км от площади Республики, проходит митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

На обоих акциях присутствуют по несколько тысяч человек. На митинге Пашиняна присутствуют многочисленные силы полиции, на крышах близлежащих зданий находятся снайперы.