Пашинян объяснил свои ошибки любовью народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что возглавляемое им правительство совершило много ошибок, однако объяснил это всенародной любовью.
"Прошу прощения у всех граждан за допущенные нашим правительством ошибки. Одна из главных причин, почему ошибалась наша политическая команда, в том, что мы любимы народом, мы настолько были любимыми, что, стремясь оправдать эту любовь, желали сделать все в совершенстве. Поиск совершенства во многих случаях приводил к бездействию", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.
По его словам, перед Арменией есть много вызовов, касающихся безопасности, внешней и внутренней политики.
"Мы исчерпали возможности ошибок. Прошу прощения также от имени всех предыдущих властей. Мы никогда не сдадимся во имя борьбы за счастливую Армению", - сказал Пашинян.
Он также заявил, что не позволит, чтобы у народа было отнято право формирования власти.
"Народ Армении продолжит оставаться высшей властью в республике. Мы не позволим, чтобы у народа отняли право формировать власть. Мы здесь и сейчас на этой площади подтверждаем это", - сказал Пашинян.
По его словам, "некоторые думают, что им удастся захватить власть, но мы этого не позволим".
Параллельно этому митингу на проспекте Баграмяна, почти в 2 км от площади Республики, проходит митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.
На обоих акциях присутствуют по несколько тысяч человек. На митинге Пашиняна присутствуют многочисленные силы полиции, на крышах близлежащих зданий находятся снайперы.
Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин
Пашинян пришел к выводу, что его неправильно информировали по поводу "Искандеров"
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Vitol запустил продажи "зеленого" СПГ
Киргизия может импортировать из Казахстана до 1 ТВт электроэнергии
Индия к 2040г может увеличить импорт СПГ в 4 раза, ожидают в РФ
Турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19 на фоне снижения числа тестов
У украинских дипломатов на границе с Польшей изъяли валюту, 16 кг золота и почти 9 тыс. блоков сигарет
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кампания на Новруз от Yelo Bank для бизнесменов
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам