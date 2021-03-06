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Дальнее зарубежье 06.03.2021 11:03

Сенатор США Круз прекратит блокировать утверждение главы ЦРУ, если Вашингтон введёт больше санкций против "Северного потока 2"

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что пока блокирует утверждение Ульяма Бернса директором ЦРУ, чтобы добиться более жестких санкций против "Северного потока 2".

"Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит юридические обязательства и введёт санкции против судов и компаний, строящих газопровод", - написал он в своём твиттере.

Так Круз прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что он заблокировал завершение процедуры утверждения Бернса. Круз воспользовался правом, которое есть у каждого сенатора, приостановить рассмотрение того или иного вопроса. Благодаря этому механизму, Круз может долго не допускать до голосования вопрос об утверждении кандидатуры Бернса.

Круз, который и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против "Северного потока 2", добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Недавно Белый дом передал такой список, однако по сути в нем лишь оставлялись в силе санкции, введённые предыдущей администрацией.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Однако в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая злить Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Бёрнс не имеет никакого отношения к спорам конгрессменов и Белого дома по "Северному потоку 2". Его кандидатура не вызывает серьёзных возражений ни у одной из партий. Поэтому как только Круз согласится на голосование в сенате по кандидатуре Бернса, кандидат, как ожидается, без проблем будет утверждён директором ЦРУ.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ЦРУ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]