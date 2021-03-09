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Дальнее зарубежье 09.03.2021 10:59

Возможности РФ и КНР в космосе беспокоят Соединенные Штаты - командующий Космическими силами США

Соединенные Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

"Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень сильна. (...) Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем. И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем различной мощности. (...) У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Мы не говорим о будущем", - сказал Реймонд.

Он рассказал об одном российском спутнике, который сравнил с матрешкой.

"Мы знаем, что этот спутник предназначен (...) для уничтожения американских спутников на околоземной орбите", - отметил командующий Космическими силами.

Помимо прочего, он заявил, что Китай обладает спутником с "роботизированной рукой".

"Космос лежит в основе нашей национальной обороны. (...) Противники понимают важность этого. Они развивают свои возможности, чтобы лишить нас доступа", - добавил Реймонд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]