Возможности РФ и КНР в космосе беспокоят Соединенные Штаты - командующий Космическими силами США

Соединенные Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.
"Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень сильна. (...) Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем. И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем различной мощности. (...) У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Мы не говорим о будущем", - сказал Реймонд.
Он рассказал об одном российском спутнике, который сравнил с матрешкой.
"Мы знаем, что этот спутник предназначен (...) для уничтожения американских спутников на околоземной орбите", - отметил командующий Космическими силами.
Помимо прочего, он заявил, что Китай обладает спутником с "роботизированной рукой".
"Космос лежит в основе нашей национальной обороны. (...) Противники понимают важность этого. Они развивают свои возможности, чтобы лишить нас доступа", - добавил Реймонд.
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