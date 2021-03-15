ЦБ Азербайджана сократил в 2020г доходы от управления валютными резервами на 43%

Доходы Центрального банка Азербайджана в 2020 году от управления валютными резервами составили $93,65 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Доходы от управления валютными резервами ЦБА в 2019 году составили $163,9 млн. Таким образом, ЦБА сократил в 2020г доходы от управления резервами на 42,9%.
"За 2020 год валютные резервы ЦБА увеличились на $112 млн или на 1,8% - до $6,4 млрд. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили $93,65 млн", - отметили в банке.
По данным банка, на конец отчетного года 90% валютных резервов ЦБА были размещены в долларах США (по итогам 2019 года – 91%), 5% - в евро (в 2019г – 4%, 2% - в фунтах стерлингов, 3% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ).
А.Азизов
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