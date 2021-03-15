Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0319 RUR   0.0232 GBR   2.3677 TRY   0.2246

Цена на нефть

12.03 $/bbl   WTI 65.61 -0.41 Brent 69.22 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.03.2021 12:25

ЦБ Азербайджана сократил в 2020г доходы от управления валютными резервами на 43%

Доходы Центрального банка Азербайджана в 2020 году от управления валютными резервами составили $93,65 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Доходы от управления валютными резервами ЦБА в 2019 году составили $163,9 млн. Таким образом, ЦБА сократил в 2020г доходы от управления резервами на 42,9%.

"За 2020 год валютные резервы ЦБА увеличились на $112 млн или на 1,8% - до $6,4 млрд. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили $93,65 млн", - отметили в банке.

По данным банка, на конец отчетного года 90% валютных резервов ЦБА были размещены в долларах США (по итогам 2019 года – 91%), 5% - в евро (в 2019г – 4%, 2% - в фунтах стерлингов, 3% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Число выявленных в Азербайджане поддельных купюр в 2020г сократилось на 30% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2020г увеличились на 1,8%, в декабре снизились на 0,7% Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 3,7%, в сентябре - на 0,1% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-июле увеличились на 3,4%, в июле - на 0,5% Стратегические наличные резервы ЦБА оцениваются почти в 20 млрд манатов ЦБ Азербайджана увеличил в 2019г доходы от управления валютными резервами на 42%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]