NASA провело успешное испытание первой ступени сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Первая ступень американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну, прошла успешные статические огневые испытания, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Четыре двигателя RS-25 самого большого ракетного элемента, который когда-либо строило NASA, - первой ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS) - проработали в четверг 8 минут 19 секунд в Космическом центре имени Джона Стенниса вблизи Бей-Сент-Луиса в штате Миссисипи", - говорится в сообщении.
"Успешное испытание является важным этапом в реализации миссии Artemis I ("Артемида-1), в рамках которой планируется отправить беспилотный космический корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю, открыв тем самым путь к будущим пилотируемым полетам с астронавтами на борту", - отметили в NASA.
Первая ступень ракеты SLS высотой 65 метров с четырьмя двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построило ракету-носитель Saturn V для корабля "Аполлон" для пилотируемых полетов на Луну.
SLS (Space Launch System) - американская сверхтяжёлая ракета-носитель, разрабатываемая NASA для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Первый беспилотный запуск с миссией Artemis 1 запланирован на осень 2021 года, а первый пилотируемый Artemis 2 - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запусков пилотируемого корабля Orion в том числе на Луну и Марс.
Система в базовой версии будет способна выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. Дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. Она станет самой мощной космической ракетой в мире.
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