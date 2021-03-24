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Дальнее зарубежье 24.03.2021 23:16

ЕС и США договорились координировать действия в отношении политики РФ - Боррель

Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за "конфронтационного" политического курса Москвы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути", - сказал Боррель в Брюсселе на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

В то же время, по словам Борреля, ЕС и США будут готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес.

Он отметил, что Брюссель и Вашингтон также продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, начиная с Украины.

Со своей стороны, госсекретарь США отметил, что они с Боррелем при обсуждении темы России сконцентрировались "в особенности на агрессии России в отношении своих соседей".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, США, КООРДИНАЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]