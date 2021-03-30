США и 13 их союзников разочарованы докладом ВОЗ о причинах пандемии коронавируса

Власти США и 13 их союзников выражают обеспокоенность тем, кто ВОЗ не получил от КНР достаточной информации во время миссии по определению первоисточника коронавируса COVID-19.
"Все мы выступаем за транспарентный и независимый анализ вопроса о том, откуда началась пандемия COVID-19. Третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него. В связи с этим мы вместе выражаем обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работу в Китае", - отмечается в заявлении, распространенном во вторник госдепом.
Помимо США, заявление подписали Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.
В заявлении подчеркивается, что эти страны "считают важным выразить обеспокоенность тем, что начало работы международной группы экспертов по поиску источнику SARS-CoV-2 сильно затягивали, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам".
Со своей стороны, представитель Белого дома Джен Псаки отметила на брифинге, что доклад "не дал нам более четкого понимания того, как возник коронавирус".
Ранее во вторник эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника пандемии опубликовали доклад. В нем говорится, что версия об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, "крайне маловероятная".
Оборудование в трех лабораториях в Ухане, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, за несколько месяцев до декабря 2019, отметили эксперты ВОЗ.
Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.
В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.
Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако - настаивает на внимательном поиске причин пандемии.
В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.
"Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка - это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.
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