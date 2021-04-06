Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0223 GBR   2.3631 TRY   0.2093

Цена на нефть

05.04 $/bbl   WTI 58.65 -2.80 Brent 62.15 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.04.2021 17:02

Песков: Путин еще не завершил цикл вакцинации, говорить о наличии антител рано

Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента РФ Владимира Путина еще рано, так как он привился только первым элементом вакцины от COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президент поставил первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", - сказал он журналистам во вторник.

Представителя Кремля также спросили, будет ли президент, его пресс-секретарь и другие гости парада 9 мая находиться на Красной площади в масках.

"Я пока не могу сказать. Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей", - ответил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОРОНАВИРУС, АНТИТЕЛА


Похожие новости


Песков: какой вакциной от коронавируса привился Путин, знает лишь он и врач Путин предлагает Байдену провести телефонный разговор в пятницу или в понедельник Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Карабахе Путин: оппоненты России для ее сдерживания используют некоторых ее амбициозных и жаждущих власти граждан Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]