Песков: Путин еще не завершил цикл вакцинации, говорить о наличии антител рано

Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента РФ Владимира Путина еще рано, так как он привился только первым элементом вакцины от COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президент поставил первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", - сказал он журналистам во вторник.

Представителя Кремля также спросили, будет ли президент, его пресс-секретарь и другие гости парада 9 мая находиться на Красной площади в масках.

"Я пока не могу сказать. Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей", - ответил он.