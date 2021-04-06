Песков: Путин еще не завершил цикл вакцинации, говорить о наличии антител рано

Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента РФ Владимира Путина еще рано, так как он привился только первым элементом вакцины от COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президент поставил первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", - сказал он журналистам во вторник.
Представителя Кремля также спросили, будет ли президент, его пресс-секретарь и другие гости парада 9 мая находиться на Красной площади в масках.
"Я пока не могу сказать. Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей", - ответил он.
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