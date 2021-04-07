Запасы нефти в США снизились на 3,52 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей - до 498,31 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,45 млн баррелей, до 145,55 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
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