Запасы нефти в США снизились на 3,52 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей - до 498,31 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,45 млн баррелей, до 145,55 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.