У Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в расположенных вблизи границ РФ лабораториях - Патрушев

У России есть веские основания, позволяющие предположить, что США разрабатывают биооружие в лабораториях вблизи российских и китайских границ, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"У нас есть веские основания предполагать, что это именно так", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос.
"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - добавил он.
По его словам, подобные лаборатории расположены "в основном у российских и китайских границ".
В 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы в лаборатории имени Лугара в Грузии могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан.
Военные ссылались на данные бывшего министра здравоохранения Грузии Игоря Гиоргадзе.
Президент России Владимир Путин заявлял, что сообщения Гиоргадзе "вызывают тревогу", однако он не берется судить об их достоверности.
В 2019 году Патрушев выражал озабоченность по поводу деятельности американских биологических лабораторий, в которых "проводятся исследования инфекционных заболеваний, и может создаваться биологическое оружие".
В апреле 2020 года МИД РФ выразил обеспокоенность по поводу работы "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара", построенного США в Грузии, и выступил за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса.
В МИД Грузии отвергли обвинения в возможной двойной деятельности лаборатории и заявили, что готовы предоставить доступ российским экспертам только в составе международной группы.
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