Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить $715 млрд Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин, говорится в президентском проекте бюджета на 2022 финансовый год.
"Запрос президента на 2022 год включает $715 млрд для министерства обороны", - отмечается в документе, опубликованном Белым домом.
В администрации Байдена поясняют, что такое финансирование Пентагона позволит решать задачи "по сдерживанию Китая", а также - "по сдерживанию дестабилизирующего поведения России".
"Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России. Используя Тихоокеанскую инициативу сдерживания и работая вместе с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и с НАТО, министерство обороны обеспечит создание у Соединенных Штатов концепций, возможностей и позиций, необходимых для решения этих проблем", - отмечает Белый дом.
Среди прочих целей финансирования Пентагона - поддержка оборонных исследований и развития, оптимизация военного судостроения США, модернизация сил ядерного сдерживания. Кроме того, по данным документа, такая помощь Пентагону обеспечит готовность, содействует "устойчивости к изменениям климата и энергетической эффективности", а также будет способствовать борьбе с "возникающими биологическими угрозами" и "выполнит обязательство Америки перед семьями военнослужащих".
Комментируя предложения по расходам в сферах, не связанных с Пентагоном, администрация Байдена указывает, что в 2022 финансовом году рассчитывает на "значительное увеличение ресурсов для укрепления и защиты демократий во всем мире, продвижения прав человека, борьбы с коррупцией и противостояния авторитаризму".
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