Министр обороны Украины заявил о настрое Киева мирно разрешить конфликт в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о необходимости урегулирования конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем.

"Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", - говорится в заявлении Тарана, распространенном в субботу.

Как указал министр, события последних двух недель свидетельствует о необходимости увеличить совместные усилия военных и дипломатов как на Украине, так и на международной арене. "Прежде всего, это касается усиления санкционного режима против РФ, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности, в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах", - заявил Таран.

Он полагает, что наиболее действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества по Украине является "ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в альянсе".

Таран добавил, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение плана действия по членству в НАТО (ПДЧ) в нынешнем году.

"Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", - заявил министр.

В то же время Таран предположил, что целью наращивания военного присутствия РФ вблизи границ Украины может быть усиление давления на Киев с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе. По его утверждению, "стратегической целью РФ относительно Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития".