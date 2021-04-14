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Внешняя политика 14.04.2021 08:51

Армянское общество отравлено, этот яд исходит в основном от их диаспоры, живущей в свое удовольствие – президент Азербайджана

Армянское общество нуждается в том, чтобы снять железный занавес, для этого Еревану нужно отказаться, в том числе, от территориальных претензий к Турции, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, я не могу говорить от имени Турции, однако то, что могу сказать, не является секретом. Как вам известно, сегодня мы обсуждаем открытие коммуникаций в регионе, в частности, Зангезурского коридора. И Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и ее участия. Несмотря на то, что Турция не принимает участия в трехсторонней рабочей группе на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России, она информируется нами в связи с обсуждениями. И если Армения хочет положить конец трудностям, связанным с коммуникациями, получить те или иные возможности, чтобы стать транзитной страной, то обеспечить их этим может только Турция», - сказал Алиев, отвечая на вопрос участников международной конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

По его информации, правительство Турции готово к этому.

«Таким образом, мяч на стороне Армении. Они нуждаются в хороших врачах. Я неоднократно говорил, что они отравлены. Этот яд исходит в основном от их диаспоры, живущей в свое удовольствие в очень спокойных и прекрасных местах на юге Франции, в Калифорнии, Краснодарском крае, некоторых других столицах. Они хотят, чтобы армяне в бывшем Нагорном Карабахе и Армении стали их заложниками, марионетками, а они будут заниматься своими некоторыми претенциозными и шовинистическими идеями. Армянское общество нуждается в том, чтобы сорвать железный занавес, если можно говорить об этих аналогиях, они живут за железным занавесом и находятся под влиянием ядовитых идей. Мы готовы помочь им в этом деле», - отметил он.

Алиев призвал Армению также отказаться от территориальных претензий к Турции. «Мы видим в армянском истеблишменте некоторые признаки и слабые идеи, связанные с пересмотром политики в отношении Турции. Насколько мне известно, правительство Турции планирует свои шаги очень конструктивно. Однако, конечно, они должны получить адекватный ответ. Что, в первую очередь, должна сделать Армения? Отказаться от территориальных претензий к Турции, заново переписать свою конституцию. Им необходимо принять новую конституцию. Они планируют это. (…). Однако считаю, что могу дать им хороший совет. Пусть исключат из своей конституции территориальные претензии к Турции», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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