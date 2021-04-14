Объединенную систему ПВО СНГ пополнят средства борьбы с беспилотниками

Средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами усилят Объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО) стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ, заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"Отдельным штрихом отмечается внедрение в существующую систему противовоздушной обороны средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, показавших свою актуальность в ходе ведения боевых действий против террористов", - сказал он в среду журналистам по итогам заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ.

В ходе заседания комитета, которое состоялось в Душанбе, обсуждались вопросы отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий и при проведении массовых спортивных мероприятий. Принято решение о продолжении практики информирования членов Координационного комитета по вопросам борьбы с беспилотниками.

По словам Грехова, в рамках развития объединенной системы ПВО СНГ планируется дальнейшая проработка нормативно-правовой базы, оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, а также подготовка квалифицированных кадров.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алматы. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В настоящее время в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.