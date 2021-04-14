Запасы нефти в США снизились на 5,89 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,89 млн баррелей - до 492,42 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей и составили 234,9 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей, до 143,46 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.