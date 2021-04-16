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Регион 16.04.2021 23:50

В случае дальнейшего "обмена любезностями" Москва попросит сократить число дипломатов США в РФ до 300 - Лавров

Москва, в случае продолжения "обмена любезностями" с Вашингтоном, может попросить США сократить число своих дипломатов в России до 300 - паритетного значения с российским дипломатическим присутствием в Америке за вычетом сотрудников постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас и у американцев примерно по 450 сотрудников - дипломатических и административных, наших - в США и американских - в России. Но из этих 450 у американцев все они распределены между посольством и генеральным консульством, а у нас - между посольством, двумя генеральными консульствами и представительством России про ООН", - сообщил Лавров журналистам в Москве.

Министр пояснил, что представительство при ООН не является учреждением, которое обслуживает двусторонние отношения России и США, "не имеет никакого отношения к двусторонним связям".

"И поэтому правильно, если мы хотим иметь паритет, вывести из счета численность наших сотрудников, которые работают в представительстве при ООН - это примерно 150 человек", - отметил глава МИД РФ.

"То есть 450, вычитаем 150, на двустороннем фронте в США у нас работает 300 сотрудников", - добавил он.

Лавров подчеркнул: "Мы имеем в виду, что если наши обмены любезностями будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями с Россией, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и в двух генеральных консульствах".

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Тэги: РОССИЯ, США, ДИПЛОМАТЫ, ПАРИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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