Российская вакцина "Спутник V" на данном этапе не может помочь ускорить темпы вакцинации французов от COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я не думаю, что по состоянию на сегодня можно считать российскую вакцину решением, которое бы позволило бы нам ускориться. Ведь потребуется время, чтобы она получила разрешение от ЕМА (европейского регулятора - ИФ). Кроме того, время уйдёт и на то, чтобы наладить производство такой вакцины на нашем континенте", - сказал он в интервью CBS.

Макрон напомнил, что некоторые страны ЕС решили сделать ставку на "Спутник V". Однако, по его словам, в том, что касается Франции, до тех пор, пока вакцина не будет одобрена в ЕС, "нет возможности применять ее на территории нашей страны".