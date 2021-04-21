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ТЭК 21.04.2021 12:07

Азербайджан увеличил в I квартале экспорт газа в Турцию почти на 16%

Азербайджан в январе-марте 2021 года экспортировал в Турцию 3 млрд кубометров газа, что на 15,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

«В I-ом квартале экспорт газа из Азербайджана около 5 млрд кубометров. При этом, в Турцию поставлено 3 млрд кубометров, в Грузию – 784 млн кубометров, в Европу – 1,1 млрд кубометров. При этом поставки в Турцию увеличились на 15,8%. Еще 27 млн кубометров газа было поставлено для работы насосных станций нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан», - говорится данных министерства энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, в отчетный период по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию поставлено 1,4 млрд кубометров газа.

В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу по системе Южного газового коридора (ЮГК).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года по TANAP. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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