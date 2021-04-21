Азербайджан увеличил в I квартале экспорт газа в Турцию почти на 16%

Азербайджан в январе-марте 2021 года экспортировал в Турцию 3 млрд кубометров газа, что на 15,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
«В I-ом квартале экспорт газа из Азербайджана около 5 млрд кубометров. При этом, в Турцию поставлено 3 млрд кубометров, в Грузию – 784 млн кубометров, в Европу – 1,1 млрд кубометров. При этом поставки в Турцию увеличились на 15,8%. Еще 27 млн кубометров газа было поставлено для работы насосных станций нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан», - говорится данных министерства энергетики Азербайджана.
По данным ведомства, в отчетный период по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию поставлено 1,4 млрд кубометров газа.
В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу по системе Южного газового коридора (ЮГК).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.
Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года по TANAP. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
Баку не может позволить Армении довести армию до состояния, в котором она сможет угрожать Азербайджану – Алиев
Премьеры Азербайджана и России обсудили реализацию перспективных совместных проектов
Баку ждет более полного ответа от России по применению Арменией ракет «Искандер-М» в Карабахе – Алиев
Участники футбольной Суперлиги поставили проект на паузу, от него не отказываются
Рост числа подписчиков Netflix замедлился в I квартале, может стать рекордно низким во II квартале
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Президент Азербайджана принял участие в открытии Гаджигабульского промквартала
Жители приграничных сел Армении после войны в Карабахе не чувствуют себя в безопасности - Саркисян
В РФ более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19, 399 умерших - оперштаб
Российско-пакистанское военное учение "Дружба-2021" пройдет в сентябре на одном из полигонов Краснодарского края
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам