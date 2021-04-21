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СНГ 21.04.2021 16:43

У Путина есть банковские вклады - Песков

Президент РФ Владимир Путин имеет банковские вклады, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе были обнародованы сведения о доходах и имуществе президента.

"У президента есть банковские вклады", - сказал Песков в эфире радио "Эхо Москвы".

Кроме того, Песков объяснил, почему его доход за 2020 год выше, чем у президента, отметив, что не только пресс-секретарь заработал больше, чем Путин. "Дело в том, что по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств в управлении. У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении", - пояснил пресс-секретарь президента, добавив, что у него как у госслужащего сильные ограничения, в частности, по закону нельзя покупать иностранные акции и облигации.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БАНКИ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]