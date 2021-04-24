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Туризм 24.04.2021 09:00

Доля туризма в мировом ВВП за год снизилась вдвое

Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2019 году составлял 10,4%, в 2020 году из-за пандемии коронавируса он сократился до 5,5%, следует из отчета Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленного совместно с Oxford Economics.

Отчет охватывает влияние пандемии на туризм в 185 странах и 25 географических или экономических регионах мира.

"В 2019 году вклад туризма в мировую экономику составлял 10,4% или $9,2 трлн. В 2020 году сектор потерял почти $4,5 трлн, а его вклад в мировой ВВП сократился на 49%. При этом общее замедление мировой экономики составило 3,7%", - говорится в отчете.

Как отмечают в WTTC, до пандемии на международный туризм, включая его прямое и косвенное воздействие, приходилось каждое четвертое новое рабочее в мире и 10,6% всех рабочих мест (334 млн).

"В 2020 году в сфере туризма было сокращено почти 62 млн или 18,5% рабочих мест. Теперь их число в индустрии составляет 272 млн. Угроза потери еще большего числа рабочих мест сохраняется, так как многие из них поддерживаются благодаря государственным программам поддержки отрасли. Без полного восстановления международных путешествий их вряд ли удастся сохранить", - подчеркивается в отчете WTTC.

В 2019 году в ходе поездок путешественники потратили $1,7 трлн, что составляло почти 7% международного экспорта и 27,4% экспорта услуг. В 2020 году расходы туристов на путешествия по своим странам, по данным WTTC, сократились на 45%, а расходы в ходе зарубежных поездок - почти на 70%.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, ПАНДЕМИЯ, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]