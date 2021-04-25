Встреча Путина и Байдена может состояться в июне, есть конкретные даты - помощник президента РФ Ушаков

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может состояться в июне, уже называются конкретные даты, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он заявил об этом, отвечая на вопрос, может ли в принципе такая встреча случиться или это непредсказуемо.

"Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК).

Конкретизировать эти даты помощник президента не стал: "Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь".

14 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что США предложили провести встречу президентов Путина и Байдена в одной из европейских стран.

При этом Песков заметил, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".