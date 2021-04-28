Алиев сообщил Блинкену позицию Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе после войны в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном довел до его сведения позицию Баку по ситуации в регионе после завершения войны между Азербайджаном и Арменией.
«В ходе телефонного разговора Алиев и Блинкен обменялись мнениями по ситуации после завершения армяно-азербайджанской войны. Президент Алиев довел до сведения госсекретаря США позицию Азербайджана по этому вопросу, отметил, что Баку проводит работы по восстановлению на азербайджанских территориях, разрушенных армянами», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Алиев также отметил важность открытия коммуникаций в регионе и довел до сведения Блинкена позицию Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе. «Президент Азербайджана и госсекретарь США обменялись мнениями по дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ», - подчеркивается в информации.
В ходе разговора Блинкен сообщил, что США и в 2021 году временно приостановили действие 907-ой поправки «Акта поддержки свободы».
«В ходе разговора была подчеркнута важность развития демократических процессов в Азербайджане, обеспечения прав граждан, политического плюрализма», - подчеркивается в информации.
Президент Алиев в ходе разговора также коснулся темы признания президентом США «геноцида» армян. «Алиев отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет важную и положительную роль в регионе в послевоенный период, и данное заявление американского президента было встречено руководством Азербайджана и общественностью страны с беспокойством», - отмечает пресс-служба.
В ходе разговора Алиев и Блинкен также подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений, сотрудничества в сфере энергетической безопасности и региональной безопасности, успешной реализации проекта «Южный газовый коридор», высоко оценили участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
А.Азизов
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