Алиев сообщил Блинкену позицию Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе после войны в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном довел до его сведения позицию Баку по ситуации в регионе после завершения войны между Азербайджаном и Арменией.

«В ходе телефонного разговора Алиев и Блинкен обменялись мнениями по ситуации после завершения армяно-азербайджанской войны. Президент Алиев довел до сведения госсекретаря США позицию Азербайджана по этому вопросу, отметил, что Баку проводит работы по восстановлению на азербайджанских территориях, разрушенных армянами», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев также отметил важность открытия коммуникаций в регионе и довел до сведения Блинкена позицию Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе. «Президент Азербайджана и госсекретарь США обменялись мнениями по дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ», - подчеркивается в информации.

В ходе разговора Блинкен сообщил, что США и в 2021 году временно приостановили действие 907-ой поправки «Акта поддержки свободы».

«В ходе разговора была подчеркнута важность развития демократических процессов в Азербайджане, обеспечения прав граждан, политического плюрализма», - подчеркивается в информации.

Президент Алиев в ходе разговора также коснулся темы признания президентом США «геноцида» армян. «Алиев отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет важную и положительную роль в регионе в послевоенный период, и данное заявление американского президента было встречено руководством Азербайджана и общественностью страны с беспокойством», - отмечает пресс-служба.

В ходе разговора Алиев и Блинкен также подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений, сотрудничества в сфере энергетической безопасности и региональной безопасности, успешной реализации проекта «Южный газовый коридор», высоко оценили участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

А.Азизов