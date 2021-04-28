Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0529 RUR   0.0227 GBR   2.3595 TRY   0.2066

Цена на нефть

27.04 $/bbl   WTI 62.94 1.03 Brent 66.42 0.77

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 28.04.2021 23:00

Алиев сообщил Блинкену позицию Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе после войны в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном довел до его сведения позицию Баку по ситуации в регионе после завершения войны между Азербайджаном и Арменией.

«В ходе телефонного разговора Алиев и Блинкен обменялись мнениями по ситуации после завершения армяно-азербайджанской войны. Президент Алиев довел до сведения госсекретаря США позицию Азербайджана по этому вопросу, отметил, что Баку проводит работы по восстановлению на азербайджанских территориях, разрушенных армянами», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев также отметил важность открытия коммуникаций в регионе и довел до сведения Блинкена позицию Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе. «Президент Азербайджана и госсекретарь США обменялись мнениями по дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ», - подчеркивается в информации.

В ходе разговора Блинкен сообщил, что США и в 2021 году временно приостановили действие 907-ой поправки «Акта поддержки свободы».

«В ходе разговора была подчеркнута важность развития демократических процессов в Азербайджане, обеспечения прав граждан, политического плюрализма», - подчеркивается в информации.

Президент Алиев в ходе разговора также коснулся темы признания президентом США «геноцида» армян. «Алиев отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет важную и положительную роль в регионе в послевоенный период, и данное заявление американского президента было встречено руководством Азербайджана и общественностью страны с беспокойством», - отмечает пресс-служба.

В ходе разговора Алиев и Блинкен также подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений, сотрудничества в сфере энергетической безопасности и региональной безопасности, успешной реализации проекта «Южный газовый коридор», высоко оценили участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, БЛИНКЕН, РАЗГОВОР

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]