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Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

Президент США Джо Байден в ходе саммита с российским лидером Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Он (Байден - ИФ) сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений (с Россией - ИФ). Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе целостность Украины", - заявил Салливан в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, президент США намерен осуществить свой план, если удастся найти "подходящую дату и место".

"США вместе с другими партнерами также твердо стоят на защите суверенитета и целостности Украины. Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов", - отметил Салливан.

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Байдена о встрече "фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал президент Путин".

18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча Байдена и Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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