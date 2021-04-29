Восстановление экономики США далеко от завершения, говорить о сокращении стимулов рано - Пауэлл

Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения", заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ЦБ.

По словам Пауэлла, "ситуация в американской экономике по-прежнему далека от целей ФРС", и вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса в движении к этим целям.

Пауэлл отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике. Однако он дал рынку некий ориентир относительно того, когда Федрезерв может начать сокращение объемов выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Для того, чтобы начать сокращать объемы выкупа, мы не должны пройти весь путь к нашим целям, нам нужно лишь добиться существенного дальнейшего прогресса на этом пути", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что инфляция в США, вероятно, усилится, прежде чем вновь начать замедляться. Увеличение потребительских расходов на фоне постепенного восстановления экономической активности, по его словам, приведет к временному ускорению темпов роста потребительских цен. Инфляция в годовом выражении, вероятно, будет держаться выше 2% с учетом эффекта низкой базы, однако в случае ее устойчивого сохранения выше этого уровня ФРС применит свои инструменты, чтобы ослабить инфляционные ожидания, сказал Пауэлл.

Комментируя ситуацию вокруг инвесткомпании Archegos Capital Management, Пауэлл отметил, что ее крах выявил проблемы с практиками риск-менеджмента в ряде банков.

В то же время, "риски, связанные с Archegos, не были системно важными, а потери банков были не столь крупными, чтобы это создало трудности для какого-либо их них", сказал он.

Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 27-28 апреля. Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.