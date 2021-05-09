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Регион 09.05.2021 14:50

Проявления неонацизма в Европе неприемлемы - Песков

Россия фиксирует проявления неонацизма в странах Европы, на Украине и в Прибалтике, и для нее это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина на параде Победы о "сборище недобитых карателей".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ, слова которого цитирует радиостанция "Говорит Москва", напомнил, в частности, о добровольческой дивизии СС "Галичина", отметив, что ее последователи "маршировали совсем недавно в Киеве".

"Поэтому эти проявления вполне очевидны", - подчеркнул Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, ЕВРОПА, НЕОНАЦИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]