Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.05.2021 20:00

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не избирает премьер-министра.

Первый этап голосования состоялся 3 мая.

Полномочия депутатов сохранятся до избрания нового парламента.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


Похожие новости


Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера Парламент Армении проводит заседание по вопросу избрания премьера республики Парламент Армении назначил на 3 мая заседание по избранию премьер-министра Досрочные выборы в парламент Армении пройдут на основе нового Избирательного кодекса Оппозиционная партия "Процветающая Армения" пойдет на парламентские выборы со своим списком, без предвыборных блоков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]