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Внешняя политика 11.05.2021 13:23

Баку заинтересован в нормализации отношений с Ереваном – глава МИД Азербайджана

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Сейчас, когда Азербайджан исполнил резолюции Совбеза ООН и освободил свои земли, вернул себе контроль над госграницей, можно уже говорить о возможности нормализации отношений с Арменией. Азербайджан заинтересован в этом», - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль 398,7 км границы с Арменией.

Байрамов отметил, что Азербайджан предпринимает шаги в направлении нормализации отношений с Арменией и готов продолжать эту работу.

«Мы также готовы, и уже неоднократно заявляли об этом на самом высоком уровне, способствовать интеграции армянского населения Азербайджана в политическое, экономическое и социальное пространство страны. Осталось еще много открытых вопросов, но мы нацелены на результат (в отношении нормализации отношений с Арменией - ИФ) и считаем, что это в интересах как азербайджанского, так и армянского народа. Это также в интересах всего региона", - добавил Байрамов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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