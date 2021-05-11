Баку заинтересован в нормализации отношений с Ереваном – глава МИД Азербайджана

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Сейчас, когда Азербайджан исполнил резолюции Совбеза ООН и освободил свои земли, вернул себе контроль над госграницей, можно уже говорить о возможности нормализации отношений с Арменией. Азербайджан заинтересован в этом», - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль 398,7 км границы с Арменией.
Байрамов отметил, что Азербайджан предпринимает шаги в направлении нормализации отношений с Арменией и готов продолжать эту работу.
«Мы также готовы, и уже неоднократно заявляли об этом на самом высоком уровне, способствовать интеграции армянского населения Азербайджана в политическое, экономическое и социальное пространство страны. Осталось еще много открытых вопросов, но мы нацелены на результат (в отношении нормализации отношений с Арменией - ИФ) и считаем, что это в интересах как азербайджанского, так и армянского народа. Это также в интересах всего региона", - добавил Байрамов.
А.Мамедов
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