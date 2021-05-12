Минэнерго США ожидает рост добычи нефти в стране до 11,3 млн б/с к концу года

Минэнерго США ожидает рост добычи нефти к концу года на 0,4 млн б/с, следует из отчета EIA.

Согласно последним данным EIA, добыча нефти в США составила в среднем 11,1 млн б/с в январе 2021 года, а в феврале снизилась до 9,9 млн б/с. В феврале низкие температуры вызвали значительное снижение добычи нефти в Техасе, а также меньшее снижение в других штатах. "По нашим оценкам, перебои в добыче обычно ограничивались февралем, а добыча нефти в США выросла до 10,9 млн б/с в марте и почти до 11 млн б/с в апреле. Поскольку в нашем прогнозе средняя цена на нефть WTI остается выше $55 за баррель, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы добытчики пробурят и закроют достаточно скважин, чтобы компенсировать снижение стоимости существующих скважин. Кроме того, согласно прогнозу, новые проекты на шельфе Мексиканского залива способствуют увеличению добычи", - говорится в докладе.

EIA ожидает, что добыча нефти в США в среднем составит 11,3 млн б/с в четвертом квартале 2021 года, а затем вырастет до среднего уровня в 11,8 млн б/с в 2022 году.

Спотовые цены на нефть марки Brent, по данным EIA, в апреле составили в среднем $65 за баррель, не изменившись по сравнению со средними показателями марта. "Цены на нефть марки Brent в апреле оставались стабильными, поскольку участники рынка рассматривали различные тенденции в связи с COVID-19. В некоторых странах, особенно в США, спрос на нефть растет из-за роста показателей вакцинации от COVID-19 и экономической активности. В других регионах, особенно в Индии, спрос на нефть снижается из-за резкого роста случаев COVID-19", - отмечает управление.

EIA прогнозирует, что цены на нефть марки Brent в среднем составят $65 за баррель во втором квартале 2021 года, $61 за баррель во второй половине 2021 года и столько же в среднем в 2022 году.