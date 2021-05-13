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Дальнее зарубежье 13.05.2021 20:56

США имеют весомые причины полагать, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ - Байден

Вашингтон имеет весомые причины полагать, что стоящие за атакой на Colonial Pipeline хакеры проживают в России, заявил в четверг журналистам президент США Джо Байден.

"Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке", - вновь заявил он.

"Но у нас есть серьезные причины полагать, что преступники, совершившие атаку, проживают в России", - добавил Байден.

Президент США сообщил, что Вашингтон поддерживает прямой контакт с Москвой по вопросу борьбы с кибератаками.

"Мы находимся в прямом контакте с Москвой насчет того, что ответственно ведущие себя страны должны принимать решительные действия против таких сетей кибервымогателей", - сказал Байден, комментируя ситуацию с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline.

В Белом доме и ранее заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.

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Тэги: США, РОССИЯ, АТАКА, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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