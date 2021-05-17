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Регион 17.05.2021 13:39

Москва находится в постоянном контакте с Баку по ситуации на азербайджано-армянской границе - Песков

Тема российской военной помощи Армении неоднократно обсуждалась в ходе контактов президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами, у представителя Кремля поинтересовались, получил ли Путин письмо от Пашиняна, где глава армянского правительства просит Россию о, в том числе, и военной помощи.

"Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", - ответил Песков.

"Вы знаете, что российская и армянская стороны находятся в постоянном контакте, также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]