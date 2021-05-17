Москва находится в постоянном контакте с Баку по ситуации на азербайджано-армянской границе - Песков

Тема российской военной помощи Армении неоднократно обсуждалась в ходе контактов президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами, у представителя Кремля поинтересовались, получил ли Путин письмо от Пашиняна, где глава армянского правительства просит Россию о, в том числе, и военной помощи.
"Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", - ответил Песков.
"Вы знаете, что российская и армянская стороны находятся в постоянном контакте, также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе", - добавил он.
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