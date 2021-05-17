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СНГ 17.05.2021 23:01

Москва будет судить о призывах США к нормализации отношений с РФ по делам, а не по словам - Лавров

Россия будет судить о призывах к нормализации отношений со стороны США не по словам, а по делам, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Рейкьявике с госсекретарем США, у них было принято такое решение, что надо выступать за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но если это стабильно предсказуемые санкции, это, наверное, не то, что нужно нам, и будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам - их было уже слишком много, - по конкретным делам", - сказал он на пресс-конференции в Москве, комментируя предстоящую встречу с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном.

Лавров отметил, что в ходе недавнего телефонного разговора упомянул об этом в беседе в Блинкеном.

"Как я понял, у него такой же подход. Хотим посмотреть на те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где наши интересы могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что Россия сама будет определять формы и темы такого сотрудничества.

"И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться РФ. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия неоднократно излагала свой подход к этой теме.

"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, - все, что влияет на стратегическую стабильность должно быть на столе переговоров", - сказал министр.

Он отметил, что в Вашингтоне знакомы с подходом РФ.

"Рассчитываю на профессиональный разговор, который позволит прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы", - подчеркнул Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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