ЕС отложил повышение пошлин на американские товары, планировавшееся на 1 июня

Евросоюз отложил планировавшееся на 1 июня повышение ввозных пошлин на американские товары, готовясь начать с администрацией президента США Джо Байдена переговоры по вопросу пошлин на поставки из ЕС стали и алюминия.
В понедельник ЕС и США заявили, что начнут официальные переговоры для решения проблем, касающихся стальной и алюминиевой отраслей, и договорились "наметить путь решения" спора, который привел к введению пошлин.
В ходе переговоров стороны, в частности, намерены затронуть вопрос перепроизводства стали и алюминия в Китае, которое способствует снижению цен и подрывает операции металлургических компаний в других странах, пишет The Wall Street Journal.
"США и страны ЕС являются союзниками и партнерами, и разделяют интересы в плане государственной безопасности, будучи демократическими и рыночными экономиками", - говорится в заявлении Генерального директората по торговле Евросоюза, Офиса торгового представителя США и министерства торговли США.
США и ЕС "могут объединить усилия для продвижения высоких стандартов, решения общих проблем и привлечения к ответственности таких стран как Китай, которые поддерживают политику, подрывающую торговлю", отмечается в заявлении.
Пошлины, которые должны были вступить в силу в июне, коснулись бы товаров американского экспорта на общую сумму порядка $4 млрд, в том числе виски, мотоциклов и лодок. Об их введении было впервые объявлено три года назад, когда администрация Дональда Трампа, занимавшего на тот момент пост президента США, обложила пошлинами сталь и алюминий, поставляемые из ЕС. Евросоюз быстро отреагировал ответными мерами на этот шаг и пригрозил расширить с 1 июня 2021 года круг товаров, для которых будут действовать повышенные пошлины, если торговый спор между Брюсселем и Вашингтоном не будет решен.
Еврокомиссия потратит еще 10 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Переговоры между военными Азербайджана и Армении продолжатся в среду - Пашинян
Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян
Great Wall приступает к выпуску в РФ новой модели кроссовера
Крупные нефтяные компании перестали в мае поставлять нефть на "Нафтан"
Перевалка нефти и нефтепродукты через грузинские порты Кулеви и Супса в I квартале суммарно составила 1,5 млн тонн
Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин
Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу
Министр культуры и туризма Турции посетит Россию для обсуждения возобновления полетов
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ