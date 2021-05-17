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Дальнее зарубежье 17.05.2021 22:50

ЕС отложил повышение пошлин на американские товары, планировавшееся на 1 июня

Евросоюз отложил планировавшееся на 1 июня повышение ввозных пошлин на американские товары, готовясь начать с администрацией президента США Джо Байдена переговоры по вопросу пошлин на поставки из ЕС стали и алюминия.

В понедельник ЕС и США заявили, что начнут официальные переговоры для решения проблем, касающихся стальной и алюминиевой отраслей, и договорились "наметить путь решения" спора, который привел к введению пошлин.

В ходе переговоров стороны, в частности, намерены затронуть вопрос перепроизводства стали и алюминия в Китае, которое способствует снижению цен и подрывает операции металлургических компаний в других странах, пишет The Wall Street Journal.

"США и страны ЕС являются союзниками и партнерами, и разделяют интересы в плане государственной безопасности, будучи демократическими и рыночными экономиками", - говорится в заявлении Генерального директората по торговле Евросоюза, Офиса торгового представителя США и министерства торговли США.

США и ЕС "могут объединить усилия для продвижения высоких стандартов, решения общих проблем и привлечения к ответственности таких стран как Китай, которые поддерживают политику, подрывающую торговлю", отмечается в заявлении.

Пошлины, которые должны были вступить в силу в июне, коснулись бы товаров американского экспорта на общую сумму порядка $4 млрд, в том числе виски, мотоциклов и лодок. Об их введении было впервые объявлено три года назад, когда администрация Дональда Трампа, занимавшего на тот момент пост президента США, обложила пошлинами сталь и алюминий, поставляемые из ЕС. Евросоюз быстро отреагировал ответными мерами на этот шаг и пригрозил расширить с 1 июня 2021 года круг товаров, для которых будут действовать повышенные пошлины, если торговый спор между Брюсселем и Вашингтоном не будет решен.

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Тэги: США, ЕС, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]