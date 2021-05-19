Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

18.05 $/bbl   WTI 65.49 -0.78 Brent 68.71 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 19.05.2021 09:35

Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции

На ежегодной конференции Google I/O для разработчиков, которая стартовала 18 мая, представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.

Новая ОС Android 12 фокусируется на потребностях пользователя и адаптируется под них. Google представила новый дизайн интерфейса с автоматическим созданием новой цветовой схемы при смене обоев, первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Обновлены быстрые настройки, в том числе добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Новшества коснулись и безопасности. В системе появилась панель Privacy Dashboard, с помощью которой можно посмотреть, какие разрешения получили приложения и в какое время.

Кроме того, у Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля (функции Digital Car Key). Пользователи смогут автоматически запирать и открывать автомобиль с помощью смартфона. Осенью функция станет доступна на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy. Поначалу она будет работать только с автомобилями BMW.

В Google утверждают, что смартфоны на базе Android 12 будут работать быстрее.

Разработчики также объявили о выходе первой публичной бета-версии - Android 12 Beta 1 для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, GOOGLE, ОС, НОВАЦИЯ


Похожие новости


Google оставит 20% сотрудников на "удаленке", более половины будут работать в гибридном режиме Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java Google направит $7 млрд в 2021г на расширение офисных площадей в США Google покупает долю в производителе охранных систем ADT за $450 млн В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]