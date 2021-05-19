Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции

На ежегодной конференции Google I/O для разработчиков, которая стартовала 18 мая, представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.
Новая ОС Android 12 фокусируется на потребностях пользователя и адаптируется под них. Google представила новый дизайн интерфейса с автоматическим созданием новой цветовой схемы при смене обоев, первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Обновлены быстрые настройки, в том числе добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Новшества коснулись и безопасности. В системе появилась панель Privacy Dashboard, с помощью которой можно посмотреть, какие разрешения получили приложения и в какое время.
Кроме того, у Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля (функции Digital Car Key). Пользователи смогут автоматически запирать и открывать автомобиль с помощью смартфона. Осенью функция станет доступна на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy. Поначалу она будет работать только с автомобилями BMW.
В Google утверждают, что смартфоны на базе Android 12 будут работать быстрее.
Разработчики также объявили о выходе первой публичной бета-версии - Android 12 Beta 1 для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.
Главы Минобороны Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития ВТС
Министерства обороны Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества на 2021 год
Минобороны Армении опровергло сообщения о драке между армянскими и азербайджанскими военными
BakuBus отбирает страховщика по КАСКО
AzerGold направит около 307 тыс. манатов на закупку оборудования для геологических работ
Госбюджет Азербайджана в январе-апреле исполнен с профицитом в 2,8% ВВП
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Встреча Блинкена и Лаврова в Рейкьявике позволит определить, реальны ли стабильные отношения США с РФ - Госдеп
Совет Европы призвал власти Белоруссии прекратить давление на СМИ
Лавров примет участие во встрече Арктического совета в Исландии, "на полях" ожидается встреча с госсекретарем США
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ