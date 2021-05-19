Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции

На ежегодной конференции Google I/O для разработчиков, которая стартовала 18 мая, представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.

Новая ОС Android 12 фокусируется на потребностях пользователя и адаптируется под них. Google представила новый дизайн интерфейса с автоматическим созданием новой цветовой схемы при смене обоев, первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Обновлены быстрые настройки, в том числе добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Новшества коснулись и безопасности. В системе появилась панель Privacy Dashboard, с помощью которой можно посмотреть, какие разрешения получили приложения и в какое время.

Кроме того, у Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля (функции Digital Car Key). Пользователи смогут автоматически запирать и открывать автомобиль с помощью смартфона. Осенью функция станет доступна на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy. Поначалу она будет работать только с автомобилями BMW.

В Google утверждают, что смартфоны на базе Android 12 будут работать быстрее.

Разработчики также объявили о выходе первой публичной бета-версии - Android 12 Beta 1 для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.