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Блинкен на днях отправится на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен посетить Ближний Восток.

"Сегодня я говорил с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и приветствовал его подтверждение того, что стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта. В ближайшие дни я отправлюсь в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - написал Блинкен в своем твиттере.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступило в силу в 03:00.

Израильские СМИ передавали, что в последние часы до начала перемирия ВВС Израиля продолжали наносить удары по Газе. Палестинцы же продолжали запускать ракеты по югу Израиля.

Наблюдатели отмечают, что теперь нужно будет убедиться, что обе стороны действительно готовы длительное время соблюдать режим прекращения огня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЛИНКЕН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]