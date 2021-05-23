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Регион 23.05.2021 14:00

Тегеран не подтверждает сведения о 160 армянских военных, которые, по данным СМИ, не могут покинуть Иран

Посольство Ирана в Армении называет не соответствующими действительности сообщения армянских СМИ о нахождении 160 армянских военнослужащих на своей территории.

Ранее армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники сообщила, что в Иране находятся 160 армянских военнослужащих, которые перешли армяно-иранскую границу во время войны в Карабахе осенью 2020 года, и для их возвращения Тегеран выдвигает определенные условия.

"Мы опровергаем эти сообщения, считаем их безосновательными и лживыми", - говорится в сообщении посольства Ирана в Ереване.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]