Тегеран не подтверждает сведения о 160 армянских военных, которые, по данным СМИ, не могут покинуть Иран

Посольство Ирана в Армении называет не соответствующими действительности сообщения армянских СМИ о нахождении 160 армянских военнослужащих на своей территории.

Ранее армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники сообщила, что в Иране находятся 160 армянских военнослужащих, которые перешли армяно-иранскую границу во время войны в Карабахе осенью 2020 года, и для их возвращения Тегеран выдвигает определенные условия.

"Мы опровергаем эти сообщения, считаем их безосновательными и лживыми", - говорится в сообщении посольства Ирана в Ереване.