Председатель комитета по разведке Сената США на фоне сообщений о новой кибератаке призвал жестко наказывать РФ за подобные действия

Председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер после сообщений Microsoft о массированной хакерской атаке в пятницу призвал жестко противостоять России в тех случаях, когда за кибератаками стоит именно она.

"Мы должны дать ясно понять России и любым другим потенциальным противникам, что они столкнутся с последствиями за эту и любую другую злонамеренную деятельность в киберпространстве", - приводят американские СМИ слова сенатора.

Он отметил, что США "следует усилить свою оборону в киберпространстве".

Ранее в пятницу вице-президент компании Microsoft Том Берт сообщил о массированной хакерской атаке на американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга на этой неделе.

Он считает, что за ней стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.

Берт сказал, что кампания, по-видимому, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".