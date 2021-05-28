Председатель комитета по разведке Сената США на фоне сообщений о новой кибератаке призвал жестко наказывать РФ за подобные действия

Председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер после сообщений Microsoft о массированной хакерской атаке в пятницу призвал жестко противостоять России в тех случаях, когда за кибератаками стоит именно она.
"Мы должны дать ясно понять России и любым другим потенциальным противникам, что они столкнутся с последствиями за эту и любую другую злонамеренную деятельность в киберпространстве", - приводят американские СМИ слова сенатора.
Он отметил, что США "следует усилить свою оборону в киберпространстве".
Ранее в пятницу вице-президент компании Microsoft Том Берт сообщил о массированной хакерской атаке на американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга на этой неделе.
Он считает, что за ней стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.
Берт сказал, что кампания, по-видимому, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".
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